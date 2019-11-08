Москва, 8 ноября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев включил в состав комиссии по ликвидации паводков в Иркутской области заместителя министра торговли РФ Алексея Беспрозванных и замглавы Федерального агентства по государственным резервам Игоря Гучаса. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Также в состав данной комиссии главой правительства РФ введены руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября представитель прокуратуры Иркутской области Анна Минеева рассказала, что количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.