Киев, 8 ноября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский определился с моделью власти — она будет неофеодальной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом заявил 8 ноября политолог Семен Уралов, комментируя политический конфликт в Харькове между мэром и губернатором, вспыхнувший после назначения нового главы ОГА — 34-летнего юриста Алексея Кучера.

Уралов отмечает, что таким назначением Харьковскую область, по сути, отдали «в кормление» главе МВД Арсену Авакову (уроженец Харькова и один из главных бизнесменов города) и это иллюстрирует, как именно будет работать эта модель.

«Новый губернатор сразу обозначил, что намерен торпедировать мэра Харькова, после чего сразу последовала «обратка» от Геннадия Кернеса. Харьковский мэр попытался апеллировать к президенту, но в неофеодальной системе это не работает: вассал Авакова не является вассалом Зеленского», — анализирует ситуацию Уралов.

Эксперт отмечает, что в интересах президента Зеленского опираться на местное самоуправление — наиболее легитимную в глазах граждан власть.

«Если бы он пытался выстроить систему президентской власти, то мэры городов — это наиболее устойчивая база. Однако украинский президент смирился с тем, что его власть будет номинальной — поэтому пошел по пути раздачи регионов «в кормление», как это видно на примере Харьковской области», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что назначенный накануне губернатором области 34-летний юрист Алексей Кучер считает, что Харьков — это «отдельное государство». Также он отметил, что в ходе визита в город президента Зеленского 6 ноября его не пригласили ни на одно из мероприятий.

Эксперты в целом согласны, что Кучер — фигура формальная, и, по сути, Харьков отдан под контроль Авакова.

«В обмен на поддержку Авакова ему отдали Харьков. Банковой (улица, на которой расположен офис президента Украины — ред.) надо на кого-то опираться. Что есть у президента — только рейтинг. Что есть у Авакова — силовой ресурс. Ему отдают Харьков в обмен на лояльность силового блока. Это простой и понятный политический бартер», — заявил в комментарии «Стране» политолог Вадим Карасев.