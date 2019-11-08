Обнинск, Калужская область, 8 ноября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской области 24-летний гражданин Египта, студент одного из институтов города, осуждён на восемь лет лишения свободы за хранение и перевозку наркотических средств. Об этом 8 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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В 2018 году осужденный вошел в состав организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств на территории Обнинска. Через тайник, расположенный в Калуге, он получил от организатора группы наркотики в особо крупном размере, которые хранил и перевозил в Обнинск, чтобы там продать. Преступные действия осужденного были пресечены сотрудниками полиции, которые в ходе обследования автомобиля обнаружили наркотики. Подсудимый вину в совершении преступления признал.

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить назначенное наказание. Однако Калужский областной суд оставил приговор без изменения.