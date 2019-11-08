Москва, 8 ноября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Попытка размыть независимый статус межправительственных структур ведёт к подрыву системы контроля над запрещённым оружием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Растущее беспокойство вызывают настойчивые попытки наших коллег подчинить своим геополитическим интересам работу многосторонних межправительственных структур, занимающихся нераспространением, размыть независимый статус их секретариатов, попытаться их приватизировать», — заявил Лавров.

Наиболее показательный пример — ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Технический секретариат этой международной структуры наделён исключительно теми полномочиями, которые записаны конвенцией о запрещении химического оружия. Западные страны, встав на путь подмены международного права своими правилами, голосами меньшинства участников заставляют технический секретариат заниматься вопросами, являющимися исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН», — пояснил министр.

«Возникшее глубокое противоречие в рядах Организации по запрещению химического оружия неминуемо скажутся на перспективах этой важнейшей конвенции», — добавил Лавров.