Запад пытается «приватизировать» межправительственные структуры — Лавров
Москва, 8 ноября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Попытка размыть независимый статус межправительственных структур ведёт к подрыву системы контроля над запрещённым оружием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«Растущее беспокойство вызывают настойчивые попытки наших коллег подчинить своим геополитическим интересам работу многосторонних межправительственных структур, занимающихся нераспространением, размыть независимый статус их секретариатов, попытаться их приватизировать», — заявил Лавров.
Наиболее показательный пример — ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Технический секретариат этой международной структуры наделён исключительно теми полномочиями, которые записаны конвенцией о запрещении химического оружия. Западные страны, встав на путь подмены международного права своими правилами, голосами меньшинства участников заставляют технический секретариат заниматься вопросами, являющимися исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН», — пояснил министр.
«Возникшее глубокое противоречие в рядах Организации по запрещению химического оружия неминуемо скажутся на перспективах этой важнейшей конвенции», — добавил Лавров.