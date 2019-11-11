Москва, 8 ноября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Разведение войск на Юго-Востоке Украины не нужно ни её президенту Владимиру Зеленскому, ни его окружению, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У Москвы главная задача, чтобы на Донбассе перестали убивать людей, — сказал Колесниченко. — Санкции — это вторично. Но любое разведение возможно исключительно при условии инспекторской миссии ОБСЕ. [Белые] Ракеты можно пускать хоть сто раз в день, но это может произойти исключительно под контролем ОБСЕ. А информационный шум, который создаёт Украина, нужен только для того, чтобы завести рака за камень. А разведение войск Украине не нужно. Ни Зеленскому, ни его окружению. Ему нужен Нормандский формат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Киев готов приступить к процессу разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское в Донбассе. Об этом 8 ноября заявил на брифинге командующий силовой операцией Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе Владимир Кравченко.