Москва, 8 ноября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Внуково» состоялось открытие бюста авиаконструктора Андрея Туполева. Об этом 8 ноября сообщает агентство «Москва».

Lewa Внуково

Мероприятие проходит накануне 131-летней годовщины дня рождения авиаконструктора. Также в аэропорту пройдёт презентация фотовыставки и демонстрация ролика о деятельности авиаконструктора.

Читайте также: Новые названия российских аэропортов: полный список

В мае 2019 года президент России Владимир Путин присвоил столичному аэропорту «Внуково» имя Андрея Туполева.