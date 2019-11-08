Москва, 8 ноября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Возможно, в США у миллениалов (поколения Y), серьёзные проблемы со здоровьем. И для них это плохой знак. Но в России в целом другая ситуация, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя данные о состоянии здоровья поколения миллениалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия — молодой рынок, шестая экономика мира, страна больших рисков и больших возможностей. Российский рынок акций проигнорировал санкции и показывает хороший рост. В Россию сейчас сделать карьеру или просто заработать денег едут уже не только из республик бывшего СССР, но и шире со всей Евразии.

В целом у молодежи в России очень высокая мотивация много работать и нормально зарабатывать, а не ныть, здесь мы похожи на Германию после Второй мировой войны.

Надежд на государство и бесплатную медицину, государственную пенсию нет. Все надеются только на себя, прекрасно понимая, что такое конкуренция, что невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива.

Но деньги даются все тяжелей. Практически все молодые люди ищут возможности для заработка. Кто не хочет или не может работать — идут на оппозиционные митинги. Но это ничтожная доля процента.

Все больше граждан РФ открывают счета в инвестиционных компаниях и пробуют себя на свой страх и риск на Мосбирже. Финансовая грамотность быстро растет. В этом отношении Россия принципиально отличается, например, от Греции в период долгового кризиса. Там все продолжали отдыхать и надеялись на пособия.

Действительно у части молодежи сейчас очень толерантное отношение к наркотикам. Но здесь опять-таки происходит естественный отбор, кто подсаживается — судьба убирает неконкурентных игроков с рынка», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, в котором обрисовала мрачные перспективы поколения Y («миллениалов») — людей, рожденных с 1981 год по 1999 год, которые следуют за поколением X согласно теории поколений Хоува-Штрауса.

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