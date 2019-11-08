Красноярск, 8 ноября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Красноярске прогнозируется сильный ветер, также ожидается похолодание, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным Среднесибирского УГМС, непогода придёт в регион 9 ноября. В центральных районах Красноярского края в течение суток порывы северо-западного ветра будут достигать 15−20 м/с, на дорогах гололедица.

В Красноярске прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, гололедица. Будет идти мокрый снег, в течение дня похолодает до минус 8−10 градусов.

Городское управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности рекомендует красноярцам соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также прогнозируется в Хакасии.

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