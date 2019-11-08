Москва, 8 ноября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Пресечение Вашингтоном попыток реформировать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) имеет самые тяжёлые последствия для международные обстановки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Крайне негативные последствия имеет слом Вашингтоном договора о ракетах средней и меньшей дальности. Действительно, за время его действия с обеих сторон накопились взаимные претензии. Но вместо того, чтобы решать их профессионально, в конструктивном деловом ключе, американские коллеги были озабочены лишь поиском предлогов для демонтажа договора», — заявил Лавров.

Предложенные Россией реалистичные варианты снятия противоречий были высокомерно отвергнуты.

Поскольку США уже приступили к созданию ракет средней и меньшей дальности, Россия вынуждена отвечать зеркально. В то же время Москва приняла решение не размещать наземные РСМД в том или ином регионе, пока там же не будут располагаться американские ракеты аналогичного класса.

«Мы знаем из той дискуссии, что вылилась уже в публичное пространство в связи с объявлениями США об их намерении ракеты размещать в АТР, минуя Японию и Южную Корею — Сеул сказал, что таких разговоров он не слышал, но дыма без огня не бывает», — добавил министр.