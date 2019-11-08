Севастополь, 8 ноября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. На вокзале Севастополя продали около 40 железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Крымской железной дороге.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Кассы по продаже билетов открылись в 8 утра и будут работать до 19:30 ежедневно. Пока самые активные покупатели — пенсионеры», — отметили в КЖД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Симферополе в первые часы с начала продаж крымчане купили более двух десятков железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург.