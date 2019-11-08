Екатеринбург, 8 ноября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Личность человека удалось установить при активном взаимодействии с полицией, СМИ и общественностью. Конфликт, приведший к гибели девушки, был спонтанным, и его участники видели друг друга в первый раз. Тем не менее, благодаря видеозаписям следователям удалось установить участников драки.

Расследуется уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщало ИА REGNUM, к расследованию убийства школьницы подключился областной детский омбудсмен Игорь Мороков. Девушка скончалась после удара ножом в грудь.