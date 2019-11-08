Лондон, 8 ноября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Британская автокомпания Rolls-Royce представила спецверсию своего первого кроссовера Cullinan. Об этом сообщается на сайте издания Forbes.

32cars Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Спецверсия пополнила модельную линейку Black Badge. Авто предлагается со множеством вариантов цвета кузова. Отмечается, что самым популярным цветом является чёрный.

Новое авто отличается фирменной статуэткой марки на капоте, окантовкой радиаторной решетки и патрубком выхлопной системы. Кроме того, машина снабжена 22-дюймовыми дисками и красными колодками тормозов.

Салон кроссовера обтянут черной кожей. В нём также есть детали из углепластика и алюминия. Отдельно стоит отметить, потолок Cullinan Black Badge, который имеет эффект создающий ощущение звездного неба.

В движение автомобиль приводит 600-сильный мотор V12 объёмом 6,75 л. Он агрегатируется с улучшенной 8-позиционной автоматической коробкой передач ZF. Этот агрегат способен разогнать автомобиль до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Напомним, в октябре из Rolls-Royce уволился шеф-дизайнер Йозеф Кабан. Несмотря на то, что в компании не сообщают конкретной причины ухода дизайнера, однако известно, что он покинул автопредприятие по собственной инициативе.

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