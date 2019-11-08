Новосибирск, 8 ноября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал назначение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова секретарём регионального отделения партии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Андрей Травников

По словам Турчака, это ответственное решение для всех.

«Глава региона — это высшее должностное лицо, и когда он становится главой партии власти — это расширяет его ресурс для решения конкретных проблем людей, — сказал он. — Андрей Александрович возглавит нашу партийную команду в Новосибирской области и одновременно усилит региональное правительство. Я не сомневаюсь в том, что вы окажете ему необходимую поддержку в обновлении подходов к работе партии в регионе. Как не сомневаюсь и в том, что его совместная с «Единой Россией» работа приведет к успешному результату партии на выборах в Новосибирской области в следующем году».

По словам Андрея Турчака, в Новосибирской области «пройдет одна из самых масштабных избирательных кампаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарём новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» стал губернатор Новосибирской областиАндрей Травников. За него были отданы 184 из 187 голосов делегатов.