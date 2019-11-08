Козельск, Калужская область, 8 ноября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В городе Козельске Калужской области начались работы по монтажу станции водоподготовки. Вода жителям города будет поступать от семи артезианских скважин. На первом этапе она пройдет процесс обеззараживания ультрафиолетом, фильтрацию и обезжелезивание. Станция будет подавать 5000 кубометров воды в сутки, что полностью обеспечит население Козельска — более 16 тысяч человек — чистой питьевой водой, сообщает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации государственного предприятия «Калугаоблводоканал».

Фото ГП «Калугаоблводоканал» В Козельске начались работы по монтажу станции водоподготовки

На сегодняшний день в Козельске уже смонтирована канализационно-насосная станция промывных вод, которые после промывки фильтров на станции очистки поступит на новый объект и с помощью насосного оборудования будет транспортирована в магистральную канализационную сеть города, а затем на очистные сооружения. В завершающей стадии также находится установка двух резервуаров чистой воды, где вода будет храниться перед подачей в сеть.

Благодаря федерального проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология» козельчане в скором времени будут получать воду, отвечающую всем санитарным требованиям, в необходимом объёме.