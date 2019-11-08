Москва, 8 ноября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Сопротивление США ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остаётся серьёзнейшей проблемой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Критически важным для сохранения режима ядерного нераспространения мы рассматриваем достижение прогресса в деле вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявил Лавров.

То, что он до сих пор не заработал спустя 23 года после его открытия к подписанию, представляет собой серьёзнейшую проблему, указал министр.

«Ответственность несут те восемь из сорока четырёх государств, которые должны ратифицировать договор, чтобы он вступил в силу. И, конечно же, особенно деструктивно выглядит позиция Соединённых Штатов, которые в своих ядерных доктринальных документов напрямую записали, что не будут добиваться его ратификации. Это ставит под угрозу судьбу этого важнейшего документа, который является единственными поддающимся эффективной проверке международным соглашением. Ему нет альтернативы, да и быть не может», — подчеркнул Лавров.