Москва, 8 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В России отмечается сокращение количества центров медицинской профилактики. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Ирина Петрова, сообщает «Медвестник».

Николай Ярошенко. На приеме у врача

Подробнее: В Севастополе создадут центр медицинской профилактики

По словам Петровой, существующие центры недостаточно укомплектованы медперсоналом. Отмечается снижение числа медицинских работников, а также уменьшение частоты посещений центров пациентами.

Кроме того, не созданы стандарты работы центров медпрофилактики, нет чётких регламентов их полномочий. При этом Петрова отметила, что центры медицинской профилактики весьма значимы для общественного здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минздрав представил новую модель центров общественного здоровья. Основой для них должны стать центры медицинской профилактики в регионах России.

Читайте также: «Центр медицинской профилактики» Новомосковска работает без лицензии

По центральной России прокатится «Волна здоровья»