Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» ХенрикЛундквист второй день подряд признается лучшим игроком Национальной хоккейной лиги. Об этом 8 ноября сообщается на сайте лиги.

Robert Kowal Хенрик Лундквист

Лундквист отразил 45 из 47 бросков в матче с «Каролиной Харрикейнз», благодаря чему «Рейнджерс» победили со счётом 4:2. Днём ранее его игра принесла команде победу во встрече с «Детройтом», он отразил 35 из 36 бросков.

Читайте также: Вратарь «Рейнджерс» Лундквист признан первой звездой дня в НХЛ

Голы Панарина и Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

Второй звездой стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст, который оформил дубль во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Второй свой гол он забил в овертайме.

Читайте также: Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс»

Замкнул тройку форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, на счету которого дубль в матче с «Флоридой Пантерз» (5:4). Он также забросил вторую шайбу в овертайме.

Читайте также: Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»