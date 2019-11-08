Новосибирск, 8 ноября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Секретарём новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

Решение принято на XXXVII региональной конференции отделения партии, которое проходит сегодня, 8 ноября.

Секретаря делегаты выбирали тайным голосованием на альтернативной основе. Было выдвинуто два кандидата: губернатор Новосибирской области Андрей Травников и секретарь местного отделения партии Дзержинского района города Новосибирска Сергей Капишников. В итоге 184 из 187 голосов были отданы за Андрея Травникова.

Напомним, что новосибирское региональное отделение ЕР с 29 января 2019 года возглавлял Андрей Панфёров. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения ЕР.