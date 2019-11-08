Москва, 8 ноября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Россия на намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«(На конференции 2015 года) возобладала достаточно опасная и одновременно иллюзорная тенденция к принуждению ядерных держав отказаться от ядерных арсеналов без какого-либо учёта их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий», — заявил Лавров.

«Такой подход вылился в форсированную разработку и подписания договора о запрещении ядерного оружия, напомнил он.

«Я хочу ещё раз со всей ответственностью подчеркнуть: Россия не намерена присоединяться к этому договору. Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается этот документ. Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с договором о нераспространении», — подчеркнул Лавров.

В мае 2020 года состоится очередная обзорная конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия.