Вашингтон, 8 ноября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Аналитики определили автомобили, которые использовались в съемках 120 клипов рэперов, набравших наибольшее количество просмотров в интернете. Топ составили специалисты автомобильного агрегатора Autospot.ru.

Avtorinok.ru Dodge Challenger

Лидером рейтинга самых «рэперских» машин стал маслкар Dodge Challenger. Данное авто появлялось в клипах с Арианой Гранде, Ники Минаж, а также в ролике Bang Bang Джесси Джей, который набрал более 1,4 млрд просмотров.

На втором месте данного рейтинга расположился автомобиль McLaren P1. Его владельцем является хип-хоп исполнитель Уикенд. Клип, в котором фигурировала модель McLaren P1, набрал 1,6 млрд просмотров пользователей интернет.

На третьем месте рейтинга «рэперских» авто — Rolls-Royce Dawn, который находится в собственности у хип-хоп исполнителя DJ Халеда. Клип с участием английской шикарной машины набрал 1,3 млрд просмотров.

Далее по списку идут: Chevrolet Impala, Mercedes-Benz Maybach S 650 Cabriolet, BMW 6 Series, Lamborghini Countach и Diablo, Bentley Continental и Land Rover Range Rover.

Напомним, ранее генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг в связи со столетним юбилеем конституции предложил познакомить молодых жителей страны с положениями основного закона при помощи комиксов и рэпа.

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