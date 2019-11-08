Улан-Удэ, 8 ноября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В число российских населённых пунктов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха вошли исключительно города Сибири. Список был составлен специалистами Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, сообщается на сайте учреждения.

Смог

«Приоритетный список 2018 г. включает 22 города с общим числом жителей в них 5,1 млн человек», — говорится в докладе.

В него вошли восемь городов Приангарья — Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов; четыре в Красноярском крае — Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск; по два города в Бурятии, Забайкалье и Хакасии — Улан-Удэ, Селенгинск, Чита, Петровск-Забайкальский, Абакан и Черногорск; а также Новокузнецк, Барнаул, Искитим и Кызыл.

Искитим, Абакан и Ангарск попали в этот перечень впервые. А города Чегдоман Хабаровского края и Магнитогорск из приоритетного списка, напротив, были исключены в связи со снижением уровня загрязнения воздуха.

Читайте также: Росгидромет составил список городов РФ с самым загрязнённым воздухом