Калуга, 8 ноября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Калужской области завершён первый этап централизации медицинских учреждений. Создано шесть центральных межрайонных больниц, а к двум калужским городским больницам — клинической больнице № 4 имени Хлюстина А. С и к больнице № 5 — прикреплены Ферзиковская и Перемышльская центральные районные больницы. Об этом сообщает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Баранова.

Admoblkaluga.ru Выступление министра здравоохранения Калужской области Константина Баранова на заседании регионального совета по здравоохранению

В области также продолжается активная работа по замене старых зданий фельдшерско-акушерских пунктов. До конца 2019 года будет установлено 47 модульных ФАПов. Эта работа будет продолжена в 2020 году. Из средств федерального бюджета планируется выделить 155 млн рублей, из областного бюджета — 30 млн рублей. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за счет средств федерального бюджета в регионе закуплено 13 передвижных мобильных комплексов для обслуживания малочисленных населенных пунктов.

В качестве мер социальной поддержки медицинским работникам выплачивают денежные компенсации за наем жилых помещений (до 11,5 тыс. рублей в месяц), выплаты получают также молодые специалисты в первые три года работы. По миллиону рублей выплачивают врачам и 500 тыс. — фельдшерам, прибывшим в сельскую местность.