Чита, 8 ноября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Одна из программ, предусмотренных национальным проектом «Культура» помогла пройти бесплатную переподготовку десяткам преподавателей народной музыки Забайкальского края. Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, в программе курсов «Исполнительство на народных инструментах как основа духовно-нравственного воспитания молодежи» проведены различные семинары, мастер-классы и другие обучающие мероприятия.

Правительство Забайкальского края Бесплатные курсы по программе «Исполнительство на народных инструментах как основа духовно-нравственного воспитания молодежи» в Забайкальском крае

«В этом году в рамках национального проекта «Культура повысили квалификацию 111 наших специалиста. Они прошли обучение в центрах непрерывного образования, созданных на базе ведущих вузов страны. 46 музейных работников обучились дистанционно на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры, один в Дальневосточном институте», — отметила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова. По её словам, все педагоги — участники проекта получили новые знания, опыт и огромный заряд энергии для дальнейшей плодотворной работы.

Итогом большой творческой работы стал концерт молодежного оркестра Забайкальского краевого училища искусств, который прошел 7 ноября на сцене краевой филармонии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. И с этого времени на эти территории распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» планируется повышение квалификации 204 работникам отрасли Забайкальского края.