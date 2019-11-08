«Пример патриотизма»: маршала Язова поздравили с 95-летием
Омск, 8 ноября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Маршалу Советского Союза, почётному гражданину Омской области Дмитрию Тимофеевичу Язову 8 ноября исполнилось 95 лет.
С юбилеем маршала Язова от имени всех жителей Омской области поздравил губернатор региона Александр Бурков, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.
«Вы навсегда вошли в историю региона и страны. Низкий поклон вам за бескорыстное и преданное служение Родине! Для всех нас вы являетесь примером патриотизма, мужества и твёрдости характера», — говорится в поздравлении.
Дмитрий Язов — Маршал Советского Союза, экс-министр обороны СССР. Он родился 8 ноября 1924 года в Оконешниковском районе Омской области. Ушёл на фронт добровольцем в 17 лет.
На сегодняшний день Дмитрия Язов — последний из военачальников, кому было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году президент РФ Владимир Путин вручил Дмитрию Язову орден Александра Невского.
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