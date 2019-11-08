Берлин, 8 ноября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал эскизы концепта универсала ID Space Vizzion. Изображение автомобиля размещены на официальном сайте компании.

Volkswagen Volkswagen ID Space Vizzion

Это седьмой электрокар семейства ID. Он построен на платформе MEB. Экстерьер Space Vizzion схож с дизайном кроссовера ID. Roomzz.

Аэродинамические характеристики универсала соответствуют характеристикам моделей класса Gran Turismo.

Из технических характеристик модели известно, что запас хода электрокара равен 590 км (по циклу WLTP). В движение автомобиль будут приводить два электрических двигателя, а емкость аккумулятора составит не менее 82 кВт-ч.

Премьера электрокара ID Space Vizzion состоится в США в автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе 19 ноября 2019 года.

На автомобильном рынке новинка появится в 2021 году.

Напомним, в октябре текущего года на автомобильном рынке РФ было реализовано 9 253 машин бренда Volkswagen. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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