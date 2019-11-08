Пекин, 8 ноября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Российский стратегический ракетоносец Ту-160 3 ноября 2019 года выполнял полёт над Японским морем. Он был взят на сопровождение двумя истребителями пятого поколения F-35A. Однако Ту-160 включил форсаж и легко оторвался от F-35A. Об этомсообщала газета «Взгляд» со ссылкой на китайское издание Sina.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Китайское издание отмечало, что истребителя F-35A среагировали на действия Ту-160, но было уже слишком поздно. Когда F-35A ускорились, Ту-160 ещё был на радарах, но визуальный контакт был потерян. Sina также подчеркнуло, что 110-тонный Ту-160 легко оторвался от 13-тонных F-35A.

Данный случай прокомментировал военный эксперт ИА REGNUMВладимир Васильев. Он сказал следующее: «Лётно-технические характеристики Ту-160, созданного ещё во времена СССР, вызывают немое изумление. Эта боевая машина является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла. Ту-160 — самый тяжелый боевой самолёт в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Она составляет 275 тонн. Китайские коллеги из Sina указали 110 тонн».

Владимир Васильев добавил, что максимальная скорость Ту-160 достигает 2230 километров в час, а скорость истребителя F-35A американского производства — всего лишь 1930 километров в час, поэтому Ту-160 может легко уйти от F-35A.

«При этом надо учитывать совершенно несопоставимую дальность полёта этих самолётов. При длительном сопровождении Ту-160 истребители F-35A могут просто упасть в море из-за нехватки топлива», — подчеркнул эксперт.