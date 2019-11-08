Брянск, 8 ноября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Приятель футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий, осужденный вместе с ними за драку в центре Москвы, вышел из колонии 8 ноября. Об этом сообщает телеканал «360».

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Протасовицкий отбывал наказание в городе Клинцы Брянской области, у колонии его встретили родители. Друг скандальных футболистов до инцидента был тренером, он заявил, что покидать футбол не намерен.

Кокорин и Мамаев встречать друга не приехали. Протасовицкий, в отличие от них, провел в колонии полный срок: год и пять месяцев с учетом нахождения под арестом. Его прошения об условно-досрочном освобождении отклонялись.

Как сообщало ИА REGNUM, потасовка с участием братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого произошла в Москве 8 октября 2018 года. В сентябре 2019 года Мамаев и братья Кокорины вышли на свободу по УДО.

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