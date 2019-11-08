Москва, 8 ноября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Москве внесли изменения в расписание движения ряда аэроэкспрессов Внуковского направления. В ночь с 15 на 16 ноября несколько поездов отменят, а 16 ноября изменят графики отправления. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе «Аэроэкспресса».

Эльвира Суркина ИА REGNUM Аэроэкспресс во Внуково

Из-за плановых работ на железной дороге отменят аэроэкспрессы, отправляющиеся с Киевского вокзала в ночь на 16 ноября в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00. Также отменят поезда, отправляющиеся из Внукова в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00. 16 ноября поезда будут курсировать с отклонениеи от привычного графика в 5−10 минут. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием на сайте перевозчика.