Анкара, 8 ноября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Берлине заявила, что на переговорах с главой альянса были подняты вопросы, связанные с турецкой операцией «Источник мира» на севере Сирии, и отметила общую обеспокоенность развитием событий в регионе.

Kremlin.ru Канцлер Германии Ангела Меркель

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ангела Меркель отметила: «У нас есть некоторые сомнения в соответствии данной операции международному праву в принципе, однако, у Турции, принявшей множество сирийских беженцев, есть собственные правомерные мотивы, связанные с собственной безопасностью. Чтобы ни произошло, для нас важно поддерживать взаимные контакты».

Политик также высказалась в поддержку заявлений министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и добавила: «Госпожа министр считает создание на севере Сирии зоны безопасности хорошей идеей, способной дать новые возможности. Этот вопрос Германии, Великобритании, Франции, Турции и России необходимо обсудить на общих переговорах».