Москва, 8 ноября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России подготовило «дорожную карту» по совершенствованию системы наказания за нарушение правил дорожного движения водителями0иностранцами, сообщает 8 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию проекта.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сотрудники ДПС

Отмечается, что на пограничных пропускных пунктах установят специальные камеры, которые будут считывать номера автомобилей, а затем передавать данные в Федеральную таможенную службу, которая в свою очередь будет обмениваться ими с полицией.

Вместе с этим соответствующие ведомства подготовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые обяжут водителей-иностранцев уплачивать штраф и меры при его неуплате.

Читайте также: ГИБДД начнёт по-новому отслеживать нарушения на дорогах России

Так, иностранцев будут проверять на границе на наличие штрафов. В случае его неуплаты предлагается задерживать транспортное средство путем установки блокираторов на колеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать вопрос о введении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч.

Так, МВД с участием «заинтересованных органов власти» и организаций должно «дополнительно проработать вопрос о целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10−20 км/ч»

Читайте также: Водителей предупредили о новых видах контроля скорости на дорогах