Подлодку «Иркут» и корабль «Маршал Шапошников» вооружат ракетами «Циркон»
Большой Камень, Приморский край, 8 ноября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» планируется поставить на большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и атомную подводную лодку «Иркутск». Об этом рассказал 8 ноября замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после посещения предприятий Дальневосточного судостроительного кластера в городе Большой Камень, передает «Интерфакс-АВН».
Как сказал замглавы военного ведомства, модернизация «Маршала Шапошникова» должна быть завершена в 2020-м году, а «Иркутска» — 2022-м. Пусковые установки, которые поставят на военные корабли, позволят в будущем им применять новейшее оружие — гиперзвуковые ракеты.
Напомним, что о ракете «Циркон» рассказал во время посещения судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде президент России Владимир Путин 31 октября. Данная ракета сможет достигать скорости в 9 раз превосходящую скорость звука и поражать цели на расстоянии до 1000 км.