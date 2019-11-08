Большой Камень, Приморский край, 8 ноября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» планируется поставить на большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и атомную подводную лодку «Иркутск». Об этом рассказал 8 ноября замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после посещения предприятий Дальневосточного судостроительного кластера в городе Большой Камень, передает «Интерфакс-АВН».

Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22» Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон»

Как сказал замглавы военного ведомства, модернизация «Маршала Шапошникова» должна быть завершена в 2020-м году, а «Иркутска» — 2022-м. Пусковые установки, которые поставят на военные корабли, позволят в будущем им применять новейшее оружие — гиперзвуковые ракеты.

Напомним, что о ракете «Циркон» рассказал во время посещения судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде президент России Владимир Путин 31 октября. Данная ракета сможет достигать скорости в 9 раз превосходящую скорость звука и поражать цели на расстоянии до 1000 км.