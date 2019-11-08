8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Москве на конференции, посвящённой нераспространению ядерного оружия, разоружению и атомной энергетике. Конференция проходит в Москве 7−9 ноября. Она организована российской неправительственной организацией «Центр энергетики и безопасности» совместно с Министерством иностранных дел России. [[[picture1]]] «За последние 10 лет она стала одной из основных площадок по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, в повестке дня — наиболее важные и острые вопросы текущей ситуации в этой области», — заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

11:11 Московская Конференция по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение) — одна из крупнейших международных дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной проблематики. Она проводится с 2010 года.

11:13 Конференция стартовала 7 ноября и завершится 10 ноября.

11:14 Россия не намерена присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия, заявил Лавров.

11:14 Риски в сфере распространения оружия массового вооружения, в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями должны рассматриваться международным сообществом вне зависимости от сиюминутных интересов тех или иных сторон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Такие дискуссии можно только приветствовать в надежде на то, что истина будет рождаться в спорах, но споры эти будут вестись честно, профессионально и с прицелом не на достижение какого-либо геополитического эффекта сиюминутного в контексте одного или иного электорального цикла, а с полным осознанием ответственности и серьёзности всех рисков», — заявил Лавров. Читайте также: Лавров предложил уйти от «сиюминутных интересов» в стратегических вопросах

11:19 Россия даст зеркальный ответ США, подчеркнул Лавров.

11:20 Конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия должна выработать новый плодотворный формат сотрудничества государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Мы убеждены, что распространенческие риски и угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе строгого соблюдения данного договора, естественно, уважая и обеспечивая баланс между тремя его составляющими: нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии», — заявил Лавров. Читайте также: Взаимопонимания в вопросах ядерного нераспространения пока нет — Лавров

11:29 Россия ответит зеркально на развертывание Соединенными Штатами ракет средней дальности, заявил 8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров: РФ зеркально ответит на развертывание США ракет средней дальности

11:39 Конференция по нераспространению ядерного оружия [mid.ru]

11:41 Россия не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «(На конференции 2015 года) возобладала достаточно опасная и одновременно иллюзорная тенденция к принуждению ядерных держав отказаться от ядерных арсеналов без какого-либо учёта их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий», — заявил Лавров. Об этом: Ядерное разоружение имеет смысл лишь при едином и всеобщем подходе — Лавров

11:51 Сопротивление США ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остаётся серьёзнейшей проблемой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Критически важным для сохранения режима ядерного нераспространения мы рассматриваем достижение прогресса в деле вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявил Лавров. Читайте также: Альтернативы договору о запрещении ядерных испытаний нет — Лавров

11:59 Отсутствие ясности в отношении перспектив создания на Ближнем Востоке зоны свободной от оружия массового поражения (ОМП) вызывает серьёзную обеспокоенность у российской стороны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Ещё одна серьёзная проблема — отсутствие ясности в отношении перспектив создания на Ближнем Востоке зоны свободной от оружия массового уничтожения. Она тоже имеет прямое отношение к тому, что мы сможем успешно провести обзорную конференцию по договору о нераспространении в мае следующего года», — заявил Лавров. Об этом: Лавров обеспокоен перспективами создания зоны без ОМП на Ближнем Востоке

12:10 Если президент Франции Эмманюэль Макрон почувствовал, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга» и этот диагноз налицо, то он имеет полное право его высказывать. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

12:17 Конференция по зоне свободной от оружия массового поражения (ОМП) на Ближнем Востоке будет опираться на консенсус и станет лишь начало в длинной череде переговоров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «В конце этого месяца многое ждём от конференции по зоне свободной от оружия массового поражения на Ближнем Востоке. Мы долгие годы её готовили, встречали и непонимание, а то и сопротивление наших ко-спонсоров, Соединённых Штатов и Соединённого Королевства. Однако в итоге получился, на мой взгляд, такой формат, согласованный для данной конференции, который должен устроить всех», — заявил Лавров. Читайте подробнее: Лавров призвал «не опасаться» конференции о зоне без ОМП на Ближнем Востоке

12:21 Москва так и не увидела спутниковых снимков, которые могли бы подтвердить развертывание на территории РФ ракет средней дальности, как то заявляют США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 8 ноября на 4-й Московской конференции по нераспространению. Читайте также: Россия не дождалась от США снимков о «своих» ракетах средней дальности

12:26 Россия поддерживает усилия стран Евросоюза по сохранению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. Несмотря на известные, абсолютно неприемлемые действия Вашингтона, СВПД не утратил своей значимости. Он позволил снять все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создать режим максимальной прозрачности ядерной программы республики, подтвердил законные права этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем агентства», — заявил Лавров. Об этом: СВПД по ядерной программе Ирана эффективен и должен быть сохранён — Лавров

12:30 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно далее вести свою работу как деполитизированный инструмент для проверки исполнения обязательств странами в области мирного использования атомной энергии. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Серей Лавров в ходе своего выступления на 4-й Московской конференции по нераспространению. Подробности в материале: Лавров о системе гарантий МАГАТЭ: «Должна оставаться эффективной»

12:32 Процесс денуклеаризации Корейского полуострова станет возможен только в результате дальнейшего продвижения политических переговоров вовлечённых сторон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Полноценный запуск процесса денуклеаризации Корейского полуострова станет реальным только в том случае, если будут продвигаться политические переговоры на основе встречных шагов непосредственно вовлечённых сторон», — заявил Лавров. Читайте также: План действий по ядерной программе КНДР вскоре будет готов — Лавров

12:36 В последние годы ситуация в области стратегической стабильности серьёзно деградировала. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «За последние годы деградировала ситуация в области стратегической стабильности. Глубокий кризис в этой сфере не имеет прецедентов в новейшей истории, и связано это, конечно, с действиями Соединённых Штатов, которые при слепой поддержке своих союзников последовательно ведут дело к разрушению архитектуры международно-правовых договорённостей в сфере контроля над вооружениями», — заявил Лавров. Подробности в материале: Международный контроль над вооружениями стал обузой для США — Лавров

12:43 На сегодняшний день иранская ядерная сделка близка к разрушению, однако Россия надеется на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ещё можно сохранить. Такое заявление сегодня, 8 ноября, в ходе Московской конференции по нераспространению сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства напомним, что СВПД «всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской программы, но и в деле укрепления режима нераспространения». Читайте подробнее: Москва надеется на спасение иранской ядерной сделки — Лавров

12:43 Пресечение Вашингтоном попыток реформировать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) имеет самые тяжёлые последствия для международные обстановки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Крайне негативные последствия имеет слом Вашингтоном договора о ракетах средней и меньшей дальности. Действительно, за время его действия с обеих сторон накопились взаимные претензии. Но вместо того, чтобы решать их профессионально, в конструктивном деловом ключе, американские коллеги были озабочены лишь поиском предлогов для демонтажа договора», — заявил Лавров. Об этом: Лавров рассказал о растущих международных рисках из-за слома ДРСМД

12:49 Ничем не ограниченное развёртывание системы глобальной противоракетной обороны Соединёнными Штатами наглядно продемонстрировало реальные геополитические цели Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Конфигурация этой системы развеивает последние сомнения, если у кого-то были, что её цель отнюдь не ракетный арсенал исламской республики Иран, а гораздо больший замах. К числу этих факторов относятся и официально объявленные планы размещения ударных вооружений в космосе, развития неядерных высокоточных средств нанесения превентивных обезоруживающих ударов», — заявил Лавров. Читайте подробнее: Глобальная система ПРО США «развеяла последние сомнения» — Лавров

12:56 Попытка размыть независимый статус межправительственных структур ведёт к подрыву системы контроля над запрещённым оружием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Растущее беспокойство вызывают настойчивые попытки наших коллег подчинить своим геополитическим интересам работу многосторонних межправительственных структур, занимающихся нераспространением, размыть независимый статус их секретариатов, попытаться их приватизировать», — заявил Лавров. Об этом: Запад пытается «приватизировать» межправительственные структуры — Лавров

12:58 Сергей Лавров. Цитата из видео «Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению — LIVE» пользователя RT на русском. youtube.com

13:06 Единогласное одобрение внесённого Россией на рассмотрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции «Укрепление системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» даёт основания для осторожного оптимизма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве. «Хочу сказать с некоторым оптимизмом, что обнадёживает одобрение позавчера в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН внесённого Россией проекта резолюции, который называется «Укрепление системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». В поддержку проекта высказалось 175 государств, включая всех без исключения членов НАТО, и ни одну страна не проголосовала против», — заявил Лавров. Читайте подробнее: Лавров увидел возможную основу для преодоления противоречий с Западом

13:45 Россия и Китай в настоящее время завершают согласование плана действий по урегулированию проблем Корейского полуострова с США, Великобританией, Францией и Германией. Об этом 8 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров рассказал о плане России и Китая по Корейскому полуострову

14:11 Российская сторона попросит генерального секретаря ООН инициировать арбитражные процедуры в отношении США, не предоставивших российской делегации визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия не намерена «бесконечно ждать» и намерена настаивать на запуске этого процесса, подчеркнул он. Об этом: Россия потребует арбитражных процедур из-за невыдачи виз для работы в ООН

14:24 Соединённые Штаты не настроены на проведение конференции по вопросу создания зоны свободной от оружия массового поражения (ОМП) на Ближнем Востоке в широком формате. Такое заявление сегодня, 8 ноября, на конференции по нераспространению в Москве сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Вашингтон, в частности, закулисно работает против проведения этой конференции в представительном, широком формате», — подчеркнул дипломат, добавив, что это «вызывает сожаление». Читайте подробнее: МИД РФ заявил о закулисной игре США против конференции по зоне ОМП