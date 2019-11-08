Санкт-Петербург, 8 ноября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Первый поезд из Петербурга в Крым — через Крымский мост — прибудет в Симферополь и Севастополь 25 декабря 2019 года, и в этот же день пассажиры смогут отправиться на нем в обратном направлении. Цена обратных билетов практически не отличается от стоимости поездки на полуостров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир на вокзале

Напомним, в пятницу, 8 ноября, частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запустил продажу билетов на первый поезд дальнего следования, который отправится 23 декабря с Московского вокзала Петербурга в Крым. По пути он сделает остановку в Симферополе, а затем прибудет на конечную станцию в Севастополь.

Место в плацкарте до Симферополя пассажиру обойдется от 3 549 рублей, в купе — от 4 024 рублей, а до Севастополя — плацкарт от 3650 рублей, купе — от 4144 рублей.

Из Севастополя поезд № 008С «Таврия» отправится в 15:55 по местному времени, спустя чуть больше шести часов после прибытия. Места в купе до Петербурга обойдутся пассажирам от 4 025 рублей до 6 988,80 рублей, в плацкарте — от 3 649,90 до 4 525,90 рублей. Обратная дорога займет 1 сутки, 18 часов и 25 минут.

Особо отметим, что из Симферополя в Петербург можно будет уехать только в плацкартных вагонах. Согласно данным с сайта перевозчика, в продажу поступили билеты на 101 место (из Севастополя на плацкарт в продаже 313 билетов, — прим. ред.), с пометкой, что вагоны оборудованы кондиционером и биотуалетом. Цена за билет, в зависимости от места, варьируется от 3 548,10 до 4 398,60 рублей. Отправляется от вокзала столицы Крыма поезд в 17:45 по местному времени. В Петербурге пассажиры окажутся 27 декабря в 10:20 мск.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» была образована в 2002 году и стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию МПС России за № 0001-ПП на право осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. До недавнего времени поезда компании курсировали только между Петербургом и Москвой.