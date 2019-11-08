Магадан, 8 ноября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Власти Колымы обсудили вопрос закрытия посёлка Яблоновый Хасынского округа Магаданской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенный дом

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Инициативу о закрытии населённого пункта озвучили депутаты и жители округа.

«Собрание представителей Хасынского городского округа, которые считают, что упразднение не повлечёт за собой негативных последствий социально-экономического характера. В посёлке нет жителей, инфраструктура и предприятия отсутствуют», — сказали в пресс-службе правительства Колымы.

От посёлка Яблоновый до Магадана 104 км. Населённый пункт начал умирать с лихих 90-х годов, когда в стране началась перестройка.

Месяцем ранее было принято решение о ликвидации посёлка имени Матросова в Тенькинском округе Колымы. Жителей в нём также не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, люди покидают посёлки и сёла на Дальнем Востоке, в которых нет инфраструктуры, работы и условий для нормального проживания. При этом ныне пустующие населённые пункты в советское время считались густонаселёнными — менее 2 тыс. человек в сёлах не проживало.