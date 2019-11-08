Казань, 8 ноября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Татарии подвели итоги добычи полезных ископаемых за девять месяцев 2019 года. Индекс производства в этой сфере составил 102,6%. Фиксировался рост показателей по добыче нефти и попутного нефтяного газа, но наблюдался спад по двум других полезным ископаемым, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

За январь-сентябрь 2019 года было добыто 27 448,2 тыс. тонн сырой нефти, что относительно итогов за тот же период 2018 года на 2,1% больше. В сентябре 2019 года относительно этого же месяца прошлого года наблюдался спад на 1,5%, а относительно августа 2019 года — спад на 2,9%.

За рассматриваемый период также было добыто 776,2 млн кубометров попутного нефтяного газа — рост на 2,8% и на 5,8%, если сравнивать итоги сентября за два года.

Между тем по природным пескам в Татарии фиксировался спад добычи — на 14,7%, до 1348,1 тыс. кубометров и спад на 20,3% по грануле, крошке и порошку, гальке и гравию — до 2916,3 тыс. кубометров.

Напомним, крупный налогоплательщик Татарии — ПАО «Татнефть» за десять месяцев 2019 года добыло свыше 24 578 тыс. тонн нефти, что на 516 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2018 года. Из них на лицензионных участках за пределами Татарии — 273 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.