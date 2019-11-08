Лос-Анджелес, США, 8 ноября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В Call of Duty: Modern Warfare появятся две бесплатные карты для многопользовательской игры. Об этом разработчики проекта сообщили на своей странице в Twitter 7 ноября.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

https://twitter.com/CallofDuty/status/1192501998144253952

В игру добавят локации «Стрельбище» и «Ферма Кровник». Они станут доступны одновременно на всех платформах: PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, релиз Modern Warfare состоялся 25 октября 2019 года. Геймеры и критики преимущественно высоко оценили игру.