Москва, 8 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм. Согласно данным исследования аудиторской компании Ernst & Young (EY), на которое ссылается газета «Известия», о прибавке к жалованию для своих работников с мая 2018 года по апрель 2019 года заявили 83% опрошенных компаний.

Зарплата

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Однако значительнее всего заработные платы выросли не у рядовых сотрудников, а у топ-менеджеров — на 8%. При этом траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу увеличились на 6%. Отмечается, что фонд оплаты труда рос опережающими инфляцию темпами, увеличившись в среднем на 6,4%.

Также в исследовании отмечается, что в ближайшее время четверть предприятий страны планирует увеличение штата. Также в России нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей.

Добавим, что, по мнению опрошенных изданием экспертов, рост фонда оплаты труда в России несущественен и провоцирует социальное неравенство.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы граждан России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в III квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении. При этом реальная заработная плата в сентябре, по данным Росстата, сократилась на 3,3%, а в годовом выражении выросла на 2,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 44 961 рубль, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — август показатель вырос на 7,2%.