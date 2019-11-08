Томск, 8 ноября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Почти два часа потребовалось пожарным в Томске, чтобы справится с огнем в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

70.mchs.gov.ru Пожарные

По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:09 (7:09 мск) 8 ноября. Изначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но вскоре ее повысили до третьей.

«В 11:25 ранг пожара перешел в № 3. Со 2 по 16 этаж сильное задымление, работает пять звеньев газодымозащитной службы», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Сообщается, что в тушении огня участвовало 40 человек и 14 единиц техники. Было эвакуировано 60 жильцов дома. Отмечается, что во время эвакуации пришлось применять автолестницу.

Пожар был потушен в 13:14 (9:04 мск). Есть пострадавшие.