Рабочий посёлок Любинский, Омская область, 8 ноября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В посёлке Любинский Омской области в школе рухнула часть потолка.

Скриншот со страницы паблика «Подслушано в Любино», Vk.com В посёлке Любинский рухнула часть потолка в школе

По данным администрации учебного заведения, в школе прорвало трубу отопления, после этого в коридоре из-за намокания отвалился кусок потолка.

«Был сильный грохот, и мы слышали, как вода текла на пол», — цитирует очевидцев портал «Новый Омск».

Учеников после происшествия отправили по домам, занятия отменили до 11 ноября.

Фото с места инцидента появилось 6 ноября на странице паблика «Подслушано в Любино».

«Прошло два месяца учёбы. Как делали ремонт?» — задаётся вопросом одна из подписчиц паблика.

«Как дальше детям учиться, если потолок на голову падает?» — спрашивает ещё один подписчик.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в коридоре средней школы № 10 города Биробиджана обрушился большой кусок штукатурки. Никто не пострадал.

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