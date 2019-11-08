Ярославль, 8 ноября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Вечером 7 ноября в Ярославле прошел митинг, посвященный 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает сайт регионального отделения КПРФ.

Yarkprf.ru Митинг КПРФ в Ярославле

Митингующие собрались на площади Труда. Ярославцы пришли на митинг под лозунгами: «Социализм — будущее человечества!», «Вся власть Советам!», «Долой власть капитала, она уже достала!», «Остановим умышленное убийство медицины», «Нет новым свалкам в России», «Слава Великому Октябрю!».

«Нам говорят с экранов телевидения, что советское — это плохо. А что мы видим сегодня? Мы видим разрушенное образование, здравоохранение. Уже вброшена идея, что за ремонт ветхого жилья должны платить сами жители!», — сказал на митинге первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Собравшиеся приняли резолюцию, в которой содержались как традиционные требования коммунистов (отмена пенсионной реформы, снижение платы за услуги ЖКХ, введение прогрессивной шкалы налогобложения), так и новые. В частности, коммунисты потребовали обеспечить надлежащую реализацию национальных проектов в Ярославской области и наказания виновных в срыве сроков. К местным властям адресовано обращение прекратить точечную застройку Ярославля, в том числе площади Волкова, а также сохранить троллейбусное депо №1.