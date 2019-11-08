Москва, 8 ноября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам РФ, как грамотно осуществлять покупки товаров по интернету. Простые советы позволят избежать так называемых «ловушек», пояснили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

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Перед приобретением товара в интернет-магазине следует удостовериться, имеется ли на данном сайте информация о реквизитах продавца. Не стоить переводить деньги на физическое лицо. Необходимо уточнить, придет ли на почту электронный чек.

Если товар куплен через сайт владельца агрегатора информации о товарах, то претензию можно предъявить владельцу агрегатора. Если товар, полученный наложенным платежом не устроит покупателя, нужно возвращать его продавцу.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выпустил для жителей России памятку, как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете.

Подробнее: Как не стать жертвой мошенников в интернете: советы Роспотребнадзора