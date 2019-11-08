Усть-Кут, Иркутская область, 8 ноября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Жители Усть-Кута (Иркутская область) пожаловались на жестокое обращение с животными — обитателями передвижного цирка. Особенно горожанам жалко плачущего медведя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Дети и посаженый на цепь медведь

Цитата из видео Плачущего мишку привезли в Усть-Кут (Иркутская область)

Ранее администрация города отказала цирку в размещении на территории города: у организаторов не было веткнижек и планов пожарной безопасности. Судя по видеокадрам, размещенным общественниками в интернете, мишку держат на территории заброшенного здания и на кадрах видно, как взрослый мужчина предлагает детям, стоящим рядом с плачущим зверем, подойти поближе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября этот передвижной цирк оскандалился в Бодайбо. Плачущего мишку приковали короткой цепью прямо к забору медицинского учреждения. Это произошло после того, как был получен отказ на работу в данном городе.

Цитата из видео Бодайбо. Иркутская область. Некий бродячий «цирк» встал на территории медицинского учреждения

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