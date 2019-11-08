Тула, 8 ноября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Губернаторский каток на площади Ленина в Туле откроется уже 15 ноября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Работа катка в этом году стартует на три недели раньше — в 2018 году он начал работу в декабре.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Открытие губернаторского катка

Открытие катка будет сопровождаться насыщенной развлекательной программой. Хедлайнером вечера станет группа «Иванушки International». Гости смогут принять участие в дискотеке на льду.

Помимо собственно катка, будут установлены удобные раздевалки, коньки можно будет взять на прокат. Причем и вход, и прокат коньков — бесплатные.

Открытый каток с искусственным льдом города работает на центральной площади в Туле открывается каждый год — с 2017 года. Инициатором установки катка стал губернатор Алексей Дюмин.