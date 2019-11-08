Санкт-Петербург, 8 ноября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге минувшая ночь, с 7 на 8 ноября, стала самой холодной ночью с начала осени.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

«Минимальные термометры в Санкт-Петербурге показали — 6,1°. По области было до — 10°. Сегодня начнется неторопливое потепление», — рассказал на своей странице в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Один из пользователей задал специалисту вопрос, каково состояние снегового покрова вокруг Петербурга.

«В Питере менее 1 см, по области 15−17 см на юге и востоке. Сегодня-завтра процессы таяния снега активизируются», — пояснил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Леуса, сегодня в Петербургском регионе облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди. Температура воздуха составит 0…+2 градуса, в Ленинградской области −2…+3 градуса.

В настоящее время в Петербурге, по данным Гидрометцентра, температура воздуха составляет минус 2,3 градуса. Влажность 87%, дует восточный ветер скоростью до 3 м/с.