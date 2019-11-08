Тула, 8 ноября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Тульская область отмечена в правительстве Российской Федерации как один из первых регионов, перешедший на цифровое телевещание. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Телевизионная вышка

Итоги перехода на цифровое вещание в российских регионах были подведены на заседании правительства РФ 7 ноября. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков назвал ряд регионов, где «благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и накладок». В числе таких регионов министр назвал Тульскую область, а также Ярославскую, Тверскую и Рязанскую.

«Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на «цифру» представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства», — сказал Носков.

Предложение получило поддержку председателя правительства Дмитрия Медведева, отметившего, что проведённая работа была «не только сложной, но и качественной».