Ярославль, 8 ноября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Телеканал «Первый Ярославский», принадлежащий правительству региона, с 29 ноября будет делать региональные врезки на федеральном телеканале «ОТР». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru «Цифровое вещание»

«Первый Ярославский» будет выходить в эфир на «Общественном телевидении России» с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00. Таким образом решается проблема включения в пакеты цифрового телевидения регионального обязательного общедоступного канала — этот статус имеет «Первый Ярославский».

Цифровое эфирное телевидение в настоящий момент охватывает всю территорию области, однако в состав 20 телеканалов до сих пор не входили региональные и местные телеканалы. Все зрители области могли видеть только региональные новости на канале «Россия». Теперь им будут доступны и программы «Первого Ярославского» на телеканале ОТР.

В настоящее время «Первый Ярославский» продолжает эфирное аналоговое вещание, хоть зрителей, принимающих такой сигнал, в регионе осталось очень мало. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, в будущем телеканал отключит аналоговое вещание.

Сейчас на телеканале «ОТР» в России уже начали региональное вещание два местных телеканала — в Омске и Калининграде. В течение ноября к ним присоединится большинство регионов России.