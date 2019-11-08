Тбилиси, 8 ноября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление сопредседателей Женевских дискуссий в связи с открытием пропускных пунктов на своей странице в Twitter.

Саломе Зурабишвили

«Я приветствую призыв сопредседателей Женевских международных дискуссий открыть все пропускные пункты у оккупационной линии. После моего вчерашнего обращения к международному сообществу я надеюсь, что будет положительный прогресс для защиты прав человека».

Напомним, 7 ноября сопредседатели Женевских международных дискуссий призвали власти Южной Осетии немедленно открыть все контрольно-пропускные пункты на «административной границе» с Грузией, которые решением югоосетинских властей были закрыты еще с сентября.

Решение о временном закрытии границы с Грузией власти Южной Осетии приняли в начале сентября, обвинив грузинскую сторону в эскалации напряженности на ряде участков границы. Причиной для таких обвинений в том числе стало открытие Грузией нового полицейского блокпоста на «административной границе» с Южной Осетией.