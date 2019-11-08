Москва, 8 ноября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. На фоне роста рисковых настроений российский рубль укрепился по отношению к основным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Поступившие сообщения о договоренности между США и Китаем о снятии введенных ранее таможенных пошлинах позитивно сказались на настроениях на финансовых рынках.

Североморская смесь Brent предприняла попытку вернуться к недавним максимумам. Что спровоцировало дополнительный интерес к покупкам рубля.

Курс доллара США после роста к 64 руб. вернулся в район отметки 63.50 руб. Евро на фоне снижения на Forex, просел к минимумам сентября около уровня 70,12 руб.

Сегодня, 8 ноября, основные валюты, вероятнее всего, будут торговаться в сформированных диапазонах: курс доллара — в границах 63,20 — 64,00 руб., курс евро — около отметки 70 руб.

Основным ориентиром будет выступать динамика нефтяных цен», — считает эксперт.

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