Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево»
Москва, 8 ноября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Шереметьево
Воздушное судно следовало рейсом из Ростова в Москву. Экстренная посадка потребовалась из-за технической проблемы — срабатывания датчика неисправности крыла.
На борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт приземлился без происшествий.