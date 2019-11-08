Москва, 8 ноября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Воздушное судно следовало рейсом из Ростова в Москву. Экстренная посадка потребовалась из-за технической проблемы — срабатывания датчика неисправности крыла.

На борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт приземлился без происшествий.