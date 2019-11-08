Иркутск, 8 ноября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Известие о начале продаж железнодорожных билетов в Крым не слишком актуально для сибиряков, они по-прежнему лишены возможности доступного и, что немаловажно, дешёвого путешествия на этот российский курорт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта tutu.ru Стоимость путешествия из Иркутска в Симферополь на самолёте

Авиапутешествие из столицы Иркутской области в Крым продлится, но не менее 12 часов и возможно оно только с пересадкой. В зимнее время билет тудаобойдётся в сумму не менее 12.000 руб.

С железнодорожным транспортным всё ещё сложнее: только для того, чтобы добраться до Москвы, иркутянам потребуется более четырёх дней пути, а стоимость такой поездки сравнима с полётом на самолёте.

Напомним, ранее компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявила о готовности продавать железнодорожные билеты в Крым с 8 ноября. Путешествие из Санкт-Петербурга в Севастополь на поезде в плацкартном вагоне обойдется в сумму от 3,5 тыс. рублей, в купейном вагоне — от 3,9 тыс. рублей.

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